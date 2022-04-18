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Ру Тат
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Наука и образование
18 апреля 2022  21:35

В Казанском федеральном университете откроется психологическая клиника

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В Казанском федеральном университете откроется психологическая клиника. Проект института психологии и образования направлен на оказание помощи студентам по различным направлениям, сообщает пресс-служба вуза. 

«Студенты смогут обратиться из-за проблем с адаптацией в университете, успеваемостью и развитием способностей. Будет оказываться поддержка по межличностному взаимодействию в группе, с преподавателями. Кроме студенческих проблем, специалисты смогут помогать с различными психическими и психологическими отклонениями, личностными и семейными трудностями», – говорится в сообщении. 

Начать реализацию проекта планируется в этом году, а в 2023 году будет запущена горячая линия психологической помощи. 

В пресс-службе уточнили, что уже готовы пилотные программы, в том числе тренинги, которые сможет посетить каждый желающий. Кроме того, будет проводиться терапия по командообразованию, развитию навыков эффективной коммуникации и лидерских качеств, самопрезентации и ораторскому мастерству.

#КФУ
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