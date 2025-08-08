В Казанском федеральном университете откроется музей образования Татарстана «Белем»

В Казанском федеральном университете (КФУ) 13 августа состоится церемония открытия музея образования Татарстана «Белем». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Мероприятие пройдет с участием Раиса республики Рустама Минниханова, заместителя председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, а также учителей и ветеранов педагогического труда.

На открытие музея из бюджета республики выделили 110 млн рублей. Основу экспозиции составили коллекции Музея народного образования Татарстана, который существует с 1985 года и насчитывает более 5 тыс. экспонатов.

Разместится новый музей на первом этаже Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ по адресу: улица Татарстан, 2. Экспозиция охватывает развитие образования на территории республики с XII века до современности и включает уникальные подлинные артефакты, современные мультимедийные средства и художественные проекты.

В музее также будут представлены разделы, рассказывающие об эволюции письменности, истории системы образования от медресе и мектебов до современных цифровых аудиторий, а также о педагогической деятельности и культурных традициях Татарстана.

Музей оснащен сервисно-информационной зоной с интерактивными картами и мультимедийными комплексами, включая VR-экскурсии. Особое место занимают разделы, посвященные педагогическим династиям, наградам учителей и истории детских и молодежных объединений.

Открытие музея соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети» и направлено на поддержку образовательной сферы в Татарстане.