Общество 11 декабря 2025 17:32

В казанском Эрмитаже открылась новогодняя выставка игрушечных лошадок

Сегодня в Казанском Эрмитаже прошло открытие новогодней выставки «Лошадка-качалка. История игрушки», посвященная символу наступающего 2026 года – лошади. На ней представлено более 70 экспонатов, сообщила коллекционер и автор галереи Елена Кармацкая.

«Выставка рассказывает о многовековой истории игрушечной лошадки – символа детства. И через обычные игрушки мы рассказываем историю развития человечества в целом. Мы хотим показать игрушку не просто как утилитарную вещь, которая создана для забавы ребенка, а как исторический артефакт. Это же предмет культурного наследия, которые заслужил бережное и серьезное отношение», – поделилась Кармацкая.

В двух залах представлены лошадки разных времен – от самых первых игрушек XVII века до современных. Здесь есть как большие качалки, так и маленькие елочные фигурки. Кроме того, представлены и исторические справки и зарисовки. Музей также предлагает прослушать информацию об экспонатах через наушники.

«Последние три года у нас идет целый цикл выставок об игрушках. В прошлый раз было о кукольных домиках. И таким логичным продолжением через связи, которые у нас появились с Музеем уникальных кукол в Москве мы подружились и с Еленой Кармацкой. Как раз наступающий 2026 год будет посвящен огненной лошади», – рассказала «Татар-информу» ведущий специалист казанского Эрмитажа Ильсияр Низамиева.

#Новый год #новогодние игрушки #эрмитаж казань
