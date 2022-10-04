В Казанском энергоуниверситете открылась школа «Инжинириум МГТУ имени Баумана»

Фото предоставлено пресс-службой КГЭУ

В Казанском государственном энергетическом университете открылась школа программирования, робототехники и инженерных компетенций технопарка «Инжинириум МГТУ имени Баумана». Первый проректор по учебной работе КГЭУ Александр Леонтьев поздравил собравшихся на церемонии открытия школы.

«МГТУ имени Баумана был и остается главным инженерным вузом страны. И то, что сегодня два вуза объявили о сотрудничестве в инженерной области, говорит о том, что результат будет впечатляющим», — заявил Леонтьев.

Фото представлено пресс-службой КГЭУ

«Наверное, это первая ступень к достижению тех результатов, к которым стремятся дети, и мне очень нравится, что возрастной ценз идет именно от пяти лет и старше. Это большая миссия — работать с детьми, ведь то, каким станет ребенок, когда повзрослеет, зависит от его наставников», — сказала депутат Госсовета РТ Людмила Рыбакова.

Курсы разбиты на четыре ступени обучения: для ребят дошкольного возраста, для начальной школы, а также для учеников 5-8-х и 9-11-х классов.

«К нам обращаются многие родители, потому что они хотят приводить своих детей учиться в тот вуз, куда они планируют поступать в дальнейшем», — отметила начальник управления по приему и профориентационной работе, ответственный секретарь приемной комиссии КГЭУ Анна Дербенева.

Фото представлено пресс-службой КГЭУ

Основными направлениями в школе стали 3D-моделирование, робототехника и композитные материалы, однако всего для детей создано 18 различных курсов как по этим направлениям, так и по другим инженерным специальностям, причем обучение по некоторым из них организовано на английском языке.

Руководитель направления «Инжинириум МГТУ имени Баумана» Василина Чумак заметила, что в современном мире инженерные профессии становятся все более востребованными и перспективными.

«Инженеры создают мир, а мы создаем инженеров, и я надеюсь, что вы достигните впечатляющих высот в различных компетенциях, будете участвовать и побеждать в конкурсах и олимпиадах, а после окончания школы мы будем рады видеть вас в рядах абитуриентов в нашем вузе», — обратилась к гостям Василина Чумак.

Фото представлено пресс-службой КГЭУ

В конце церемонии для собравшихся школьников провели небольшой конкурс, на котором разыграли три сертификата на бесплатные курсы. После торжественного открытия для детей провели бесплатные ознакомительные мастер-классы от специалистов казанского и московского университетов по двум направлениям: «Программирование на Python» и «Программирование на C++».

Фото представлено пресс-службой КГЭУ

Стоит отметить, что основанный в 2017 году технопарк «Инжинириум МГТУ имени Баумана» ежегодно обучает свыше 1 тыс. детей по инновационным авторским методикам и программам.