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Общество 20 декабря 2024 17:44

В казанском вузе открылась третья в РФ комната матери и ребенка

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В казанском вузе открылась третья в РФ комната матери и ребенка
Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Казанский государственный энергетический университет первым в Татарстане среди вузов открыл в одном из своих корпусов комнату матери и ребенка. Ее посетили министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Сегодня мы увидели довольно хороший пример для всех вузов республики – комнату матери и ребенка. Думаю, что и мы как Министерство по делам молодежи Татарстана сможем транслировать этот опыт и в другие регионы России. Это лишь третья такая комната в вузах страны, и она появилась в Казани. Будем работать по этому направлению и с другими учебными заведениями республики», - отметил Ринат Садыков.

Комната матери и ребенка в КГЭУ состоит из трёх помещений: санузла и двух залов, где есть специальные столики, игрушки и даже кресло для укачивания ребенка. Кроме того, из числа студентов вуза 15 волонтеров прошли обучение, чтобы помогать молодым родителям внутри учреждения.

«В Казанском энергоуниверситете очень большое внимание уделяется условиям для студентов. Открытие такой комнаты станет большим подспорьем для студенческих семей. К тому же, подготовили и специальных волонтеров, которые могут посидеть с детьми», – заявила Сария Сабурская.

При этом она подчеркнула и необходимость разработки стандарта для комнат матери и ребенка для других учебных заведений республики. По ее словам, такой опыт непременно необходимо распространить и в остальных вузах Татарстана.

Ранее подобные комнаты появились в вузах Томска и Перми.

#кгэу #Ринат Садыков #Сария Сабурская
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