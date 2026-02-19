В Казанском энергоуниверситете организовали Департамент атомных проектов

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

В Казанском государственном энергетическом университете создан Департамент атомных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Новое подразделение вуза будет готовить кадры для госкорпорации «Росатом», компаний и предприятий ее дивизионов, отметили в ведомстве.

Среди задач департамента присутствуют организация участия студентов и преподавателей КГЭУ в проектах, реализуемых по атомным направлениям и в атомной отрасли, и сопровождение проектов, реализуемых Росатомом, его дивизионами и структурными подразделениями, иными организациями и предприятиями атомной отрасли.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Новая структура также должна будет содействовать повышению научно-педагогического и научно-методического качества подготовки специалистов для атомной отрасли за счет внедрения в образовательную и научную деятельности КГЭУ результатов реализации совместных проектов вуза и ГК «Росатом».

Фигурирует среди задач и развитие материально-технической, учебной, научно-образовательной и научно-исследовательской базы Казанского энергоуниверситета.

Основная деятельность департамента окажется направлена на достижение целей национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» и ключевых задач федеральных проектов «Новая атомная энергетика» и «Серийная референтность атомных электростанций большой и малой мощности», добавили в министерстве.