В Казанском энергоуниверситете для жителей Казани прошел вечер науки «ЭнергоНочь»

В Казанском энергетическом университете впервые прошел летний вечер науки «ЭнергоНочь» для всех желающих жителей Казани. Первый проректор-проректор по учебной работе КГЭУ Александр Леонтьев подчеркнул, что мероприятие проводится специально для горожан.

«Энергоуниверситет - это часть города, и мы специально проводим "Энергоночь" для социума Казани, чтобы приходили дети с родителями. Здесь собрались школьники, выпускники техникумов, жители города вместе со своими детьми», - заявил Леонтьев.

Гости вечера насладились незабываемыми боями роботов, а самые смелые даже приняли в них участие. Кроме того, команда химиков от университета предлагала всем желающим проверить свою воду на щелочность и жесткость, а для фанатов электрических инструментов преподаватели вуза рассказали об основных инструментах электрика и научили с их помощью спаивать провода.

Для любителей активного отдыха были подготовлены футбольная и волейбольная площадки, а также настольный теннис. Для ценителей спокойных развлечений организаторы предоставили настольные игры и кинотеатр под открытым небом.

«Стоит отметить, что вечер науки прошел в самый длинный день в году, в то время, как день энергетика наоборот отмечается в самый короткий из дней», – сказал один из гостей мероприятия.

Одним из главных зрелищ вечера стал 3D принтер, который изготавливал для всех желающих значки энергоуниверситета из пустых пластиковых бутылок, а также электромобиль, про работу которого просто и понятно рассказывал доцент кафедры «Электротехнические комплексы и системы» КГЭУ Авер Аухадеев.

Помимо развлечений гости имели возможность посетить короткие, но очень интересные научно-популярные лекции от преподавателей КГЭУ. Так, Тимур Петров рассказал, как зарядить электромобиль даже в поле, Александр Печенкин научил получать энергию из отходов, Алена Власова выступила с лекцией «Сточные воды - пить можно», Айгель Сабирзянова с материалом «Без меня будет холодно», а Мария Надеждина выступила с докладом «Современная экономика. Разложу по полочкам и оцифрую».

На протяжении всего вечера проходил фотоконкурс с хэштегом «Энергоночь» с главным призом - электронными часами. После награждения победителя для гостей провели небольшую концертную программу, а завершился вечер зажигательной дискотекой.