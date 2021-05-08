В казанском экстрим-парке «Урам» появилось граффити с портретом Михаила Девятаева

В казанском экстрим-парке художник Алексей Merz завершил создание граффити с портретом Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Церемония открытия прошла на соревнованиях по экстремальным видам спорта, посвященным Дню Победы.

В настоящее время у молодежи есть множество способов показать свое патриотическое воспитание. Созданное в экстрим-парке граффити можно отнести к одному из таких вариантов, сказала присутствовавшая на состязаниях заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Граффити — один из механизмов, с помощью которых можно продемонстрировать любовь к своей Родине, к тем людям, которые жили на территории республики. К тому же с Великой Отечественной войной связаны образы героев Татарстана. Девятаев — это человек, совершивший подвиг, и его лицо очень важно для тех, кто здесь», — отметила она.

На создание эскиза у художника ушло порядка двух дней, а на воплощение проекта в жизнь — около суток. Алексей Merz признался, что впервые рисовал портрет именно героя войны и считает этот опыт интересным. Он не исключает, что в дальнейшем продолжит создавать подобные артов, если к ним будет интерес.

«В этом проекте была заинтересованность Минмолодежи РТ и самого экстрим-парка. Обычно я рисую арты обычных людей, но если со мной захотят продолжить сотрудничество, то почему нет. Заказчикам понравился мой стиль, получился интересный опыт», — заявил автор граффити.

Граффити расположено на одном из опорных столбов моста «Миллениум», под которым находится экстрим-парк «Урам». На портрете изображен летчик Михаил Девятаев с орденом Героя Советского Союза.