В казанском экстрим-парке «Урам» 16 апреля пройдет форум «Новые горизонты»

Завтра, 16 апреля, в казанском экстрим-парке «Урам» начнется форум «Новые горизонты» Российского общества «Знание», который проводится в рамках проекта Росмолодежи «Лига будущего», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Такие форумы пройдут в 16 городах страны по трем тематическим трекам: «Новые горизонты», «Роль России в мире», «Мы вместе». Участники мероприятий смогут узнать мнение авторитетных экспертов по самым актуальным темам: разумное потребление, способы борьбы со стрессом, новые возможности для бизнеса и перспективы профессионального развития в нашей стране. Просветительские форумы проходят в рамках проекта Росмолодежи «Лига будущего».

Участие в форуме бесплатное. Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно по ссылке.