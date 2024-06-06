В казанском Дворце водных видов спорта открыли чемпионат России по прыжкам в воду

Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта начались соревнования сильнейших российских прыгунов в воду. В числе участников призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Прыгуны представляют 14 регионов страны. Этот чемпионат станет отборочным к Играм стран БРИКС.

«Рад приветствовать вас на открытии чемпионата России, он будет отборочным к Играм БРИКС. Покажите всё, что умеете, всё мастерство, всё, чему вас учили. А мы отремонтировали ДВВС, заказали хорошую погоду. Осталось установит рекорды!» – сказал на открытии первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Президент Федерации прыжков в воду РТ Ефим Климов подчеркнул отличную инфраструктура ДВВС.

«Приятно видеть вас в этом великолепном дворце, одном из лучших в стране. А после реконструкции он стал еще лучше. Постарайтесь показать высокие результаты. Верьте, что мировые успехи уже не за горами», – отметил он.

Вице-президент Российской федерации прыжков в воду, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Глеб Гальперин пожелал и зрителям стать свидетелями прекрасного зрелища.

Соревнования будут проводиться среди мужчин и женщин в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, трамплина 3 метра и с вышки 10 метров; в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки 10 метров; в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки 10 метров, а также в командных соревнованиях. Всего будет разыграно 13 комплектов медалей в период с 6 по 10 июня.