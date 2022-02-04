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Культура
4 февраля 2022  06:10

В казанском Доме-музее Ленина откроется персональная выставка Николая Рябова

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В Казани 5 февраля откроется персональная выставка «Было у отца три сына» в Доме-музее В. И. Ленина, на которой будут представлены картины казанца Николая Рябова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Посетители смогут оценить 20 живописных работ художника, объединенных общей темой, выраженной в названии. Картины написаны акрилом, их стилистика — магический реализм. На них угадывается сказочный мотив давних времен, когда поведение людей определяло мифологическое мышление, при этом работы являются отражением размышлений автора о сегодняшнем мире.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ. 

Экспозиция стала частью музейного «Проекта художественного оптимизма», который представляет посетителям состоявшихся в профессии творческих казанцев в формате персональных выставок, тематических вечеров и концертов. 

Николай Рябов — старший преподаватель кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ, педагог Детской архитектурно-дизайнерской школы «ДАШКА», член Союза дизайнеров РФ и Профессионального Союза художников. 

Художника и Дом-музей Ленина связывают дружеские отношения на протяжении 12 лет. Здесь Рябов не раз представлял свои работы. Выставка будет работать до 5 апреля 2022 года.

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