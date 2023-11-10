В казанском ДК Химиков пройдут пластические спектакли резиденции «Созвездие-Йолдызлык»

Фото: Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык»

На сцене казанского ДК Химиков выступят обладатели Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», артисты балета одноименной арт-резиденции — актеры труппы Театра танца «Дорога из города». Коллектив представит три пластических спектакля.

«Мы хотим показать три истории, три взгляда на современный танец. Здесь будет всё: созерцание, объяснение в любви и нелюбви, попытка остановить непреодолимое и даже детективная история, где подозреваешь всех и каждого», — рассказали руководители театра, артисты балета арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Айрат и Лилия Багаутдиновы.

14 ноября на сцене пройдут сразу два спектакля: «У ветра твое имя» и «DUO».

«Танцовщики в спектакле пытаются постичь жажду свободы, бесконечное движение, стремление оторваться от земного. Любить человека по-настоящему, дать ему возможность быть свободным, поддержать в нужный момент и отпустить, когда приходит время», — пояснили концепцию постановки Багаутдиновы.

«DUO» — премьерный спектакль Константина Кейхеля. Это постановка о поиске. Всегда ли человек, который рядом, тот, кто действительно нужен? Может быть удобство, рутина, привычка не позволяют почувствовать невидимый, непреодолимый магнит, который объединяет двух людей в дуэт.

15 ноября на сцене ДК химиков пройдет спектакль «Не будите спящую собаку» Ольги Лабовкиной. В основе спектакля лежит одноименная пьеса английского драматурга Джона Пристли. В ней все действие заключено в одну комнату и ограничивается одним вечером. Нечаянно открывшееся обстоятельство распутывается как клубок событий и становится страшным ударом для всех персонажей. Будучи обманутыми, они рассуждают о правде: ее необходимости и относительности.

«Тело всегда реагирует первым. Обостренно, честно, не от ума. В спектакле тело — главный инструмент повествования. Оно — самый точный медиум, когда мы хотим продолжать говорить там, где говорить уже невозможно. Всё, что нам остается, — наблюдать хрупкость и красоту этого мира во всем многообразии нерациональных переживаний в бесконечности смыслов», — уверены Багаутдиновы.

Хореография всех спектаклей создавалась в соавторстве с артистами Театра танца «Дорога из города».