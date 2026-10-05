В казанском ЦУМе впервые пройдут аудиовизуальные перформансы фестиваля НУР

Фестиваль медиаискусства НУР вернется в 24 и 25 октября и представит в Казани специальную программу аудиовизуальных перформансов. Площадкой для показов впервые Центр уникального мастерства (ЦУМ) — ранее закрытое для широкой публики пространство откроют для гостей, а большой экран конференц-зала позволит воспроизводить цифровой арт в масштабе всей архитектуры помещения. Зрителям обещают синтез концерта и цифрового искусства, где медиаряд реагирует на звук и развивается вместе с музыкой.

В программе двух дней запланированы два главных показа: медиахудожник Андре Свибович (Svibovitch) представит проект Meneric, созданный в реальном времени из 3D-моделей ледников, звуков и света полярной ночи в Хибинах, а электроакустический триумвират саксофониста Аркадия Пикунова (INDEX III), электронщика Александра Васильева (Resonance Moscow) и виджея Алены Осиповой исполнит экспериментальный сет на стыке джаза, техно, нойза и IDM. Первый уже выступал на церемонии открытия шестого фестиваля НУР в мае.

НУР – один из крупнейших и масштабных ежегодных независимых фестивалей медиаискусства в России. В 2027 году НУР состоится в Казани уже в седьмой раз, даты будут объявлены позже.