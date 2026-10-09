В казанском ЦУМе покажут лучшие выпускные работы архитекторов и дизайнеров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 12 по 16 октября столица Татарстана примет XXXV Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству. В рамках этого события в казанском Центре уникального мастерства развернется выставка проектов молодых специалистов: архитекторов и дизайнеров из российских вузов, а также из вузов Малайзии, Бразилии, Китая и Узбекистана.

Мероприятие организуют Казанский федеральный университет и Межрегиональная общественная организация содействия архитектурному образованию (МООСАО). Проводящийся ежегодно международный смотр-конкурс считается одним из самых значимых событий в сфере высшего архитектурно-художественного образования.

«Для Института дизайна и пространственных искусств КФУ и для всей Казани этот смотр – историческое событие. Мы самая молодая и амбициозная архитектурная школа в России. И то, что проведение юбилейного 35-го смотра доверили именно нам, доказывает: наша энергия и смелые подходы признаны на федеральном уровне», – заявила директор Института дизайна и пространственных искусств КФУ Карина Набиуллина.

По ее оценке, столица РТ сейчас выступает в роли живой архитектурной лаборатории. Большая часть проектов студентов института посвящена бережному развитию городской среды Казани, вплетению современных решений в ее историческую ткань.

«Наша молодая школа готова предложить свежий взгляд на будущее российских городов, сохраняя их идентичность. <...> Наша молодость – это колоссальное преимущество, позволяющее проектировать будущее городов прямо сейчас», – выразила уверенность Набиуллина.

На выставке в ЦУМе можно будет увидеть градостроительные комплексы, жилые и общественные объекты, интерьеры и дизайн виртуальной среды. В частности, Институт дизайна и пространственных искусств КФУ представит проекты благоустройства парков и скверов, дизайна интерьеров и коммуникативного дизайна, а также магистерские работы по UX-дизайну и архитектуре.

«Архитектура и дизайн входят в число направлений креативных индустрий, а ЦУМ создан как площадка для их развития. Смотр-конкурс на несколько дней соединяет в ЦУМе два опыта: молодые архитекторы и дизайнеры показывают современные подходы к дизайну и проектированию пространств, а мастера-резиденты, работающие с традиционными техниками, получают вдохновение и технологические решения. Для республики это часть работы по развитию креативных индустрий, в которой образование, ремесло и современный дизайн поддерживают друг друга», – заметил генеральный директор Центра развития креативных индустрий РТ Ранко Тепавчевич.