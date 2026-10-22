В казанском ЦУМе планируют запустить каршеринг электромобилей

В Центре уникального мастерства (ЦУМ) в Казани планируют запустить сервис аренды электромобилей, в том числе татарстанского бренда «Атом». Об этом сообщил генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич на пресс-конференции, посвященной итогам первых шести месяцев работы центра.

Предполагается, что посетители смогут арендовать электрокар на парковке ЦУМа и отправиться на нем как по Казани, так и за пределы города.

«У нас в планах интеграция с Болгаром и Свияжском. Есть проект каршеринга, чтобы люди могли забрать машину на парковке ЦУМа и поехать в востребованные точки. Нижнекамск захотел, чтобы к ним тоже могли приехать», – рассказал Тепавчевич.

Для каршеринга хотят использовать электромобили, включая «Атом». На парковке ЦУМа уже есть зарядная станция, где смогут заряжаться машины.

Также организаторы прорабатывают возможность интеграции сервиса с казанским аэропортом.

«Прорабатываем вопрос интеграции с аэропортом, чтобы люди могли сразу по подписке или заказу забронировать машину, доехать от аэропорта до ЦУМа, здесь [машину] оставить. ЦУМ будет хабом для туристов», – отметил руководитель кластера.

Вопрос зарядной инфраструктуры организаторы пока обсуждают с партнерами. Сроки запуска каршеринга не называют.