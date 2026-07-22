В казанском ЦУМе открылся V Этнофестиваль «Стиль жизни – Культурный код»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани дали старт юбилейному, пятому Международному этнофестивалю «Стиль жизни – Культурный код». Мероприятие впервые проходит в Центре уникального мастерства (ЦУМе).

Торжественная церемония открытия началась ровно в 13.00. Уже за час до старта у входа в ЦУМ собрались сотни гостей – от семей с детьми до искушенных ценителей моды и искусства. Атмосфера в центре царила по-настоящему праздничная: звучала национальная музыка, а в воздухе витал запах свежей древесины и натуральной кожи – ремесленники прямо на глазах у зрителей заканчивали подготовку своих экспозиций.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первым слово взял заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, который указал на символичность происходящего.

«Этот фестиваль проходит в рамках года, когда Казань является культурной столицей исламского мира, и представляет собой одно из важнейших мероприятий этого календаря. Сегодня фестиваль объединяет более 300 мастеров и предприятий из 30 регионов России и десяти зарубежных стран – от Индии до государств Африки. Задача фестиваля – демонстрация ведущих тенденций развития народных промыслов в условиях современности, а также продвижение изделий внутри страны и за рубежом», – подчеркнул он.

Особое внимание в своем выступлении замминистра уделил новой локации. «Место проведения – Центр уникального мастерства. Это центр, который не имеет аналогов, пожалуй, в Российской Федерации. Он подчеркивает, насколько важно сохранение культурного наследия в республике. Благодаря поддержке Раиса Татарстана этот глобальный проект удалось реализовать», – отметил Натфуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следом к микрофону подошел председатель правления Ассоциации «Наследие и традиции» Сергей Коломейцев. «Добрый день, наша любимая Казань! Мы сюда приезжаем уже не первый год, и я надеюсь, в ближайшее столетие будем еще приезжать. Это первый в России полноценный центр креативных индустрий. Казань у нас, как всегда, лидер. Это место, где в ближайшее время будет выставляться мода. Я желаю этому центру процветания, и мы его всякими силами будем поддерживать!» – сказал он.

География участников фестиваля в этом году увеличена. Если в 2021 году фестиваль собирал мастеров из 20 регионов РФ, то сейчас к россиянам присоединились дизайнеры из Индии, Маврикия, Ирака, Катара, Марокко, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Заместитель председателя правления Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции» Алексей Комаров уточнил, что в ярмарочной части фестиваля принимают участие около 70 мастеров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, проект стал международным, а в деловой программе заявлены выступления искусствоведов и экспертов отрасли.

«Уникальность фестиваля в том, что он сразу же набрал обороты. Стало много участников из разных регионов. Это и этническая мода, и мастер-классы для детей, и деловая программа с лучшими искусствоведами, и ярмарка, которая сейчас собирает около 70 мастеров. Проект уже стал международным. Мы хотим привить молодежи любовь к этому. Мероприятие сразу же приобрело красивый окрас, мы всех ждем», – заверил он.

Сразу после официальной церемонии в выставочном зале ЦУМа открыл работу «Этномаркет». В ярмарке участвуют мастера и предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Волгоградской, Нижегородской, Смоленской, Калининградской, Кировской, Свердловской, Костромской, Саратовской, Московской областей, республик Татарстан, Крым, Чувашия, Башкортостан, Удмуртия, Алтай, Забайкальского края, Ханты-Мансийского автономного округа, а также представители Узбекистана.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На маркете представлены авторские украшения, аксессуары, предметы интерьера и одежда, созданные вручную. Свои товары презентовали мастера кожевенного искусства, художники по фарфору и металлу, резчики.

В отдельной локации в это же время стартовали мастер-классы, на которых гости с восторгом осваивали уральскую лаковую роспись и технику гжельской майолики.

«На площадке ЦУМа работают уникальные люди и уникальные мастера. Они готовы своей душой открыть тот культурный код Татарстана, который раскрывается в полном объеме здесь. Сегодня мы празднуем открытие этого фестиваля, потому что мы готовы встречать мастеров со всего мира. Рэхим итегез! (Добро пожаловать!)» – поприветстовал гостей фестиваля руководитель проекта «ЦУМ» и генеральный директор Центра развития креативных индустрий РТ Ранко Тепавчевич.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дневная программа завершилась, но главное событие дня еще впереди. Уже в 19:00 начнутся долгожданные этнопоказы мод. Более 45 дизайнеров представят свои коллекции, соединяющие национальные мотивы с трендами высокой моды.

«Этномаркет» будет работать все дни фестиваля – с 22 по 26 июля. Мастер-классы и выставка кожевенного искусства продолжатся до 25 июля. Показы мод пройдут также 23 и 24 июля. Параллельно 23 и 24 июля состоится деловая программа, где обсудят развитие народных промыслов, меры государственной поддержки, создание этно-брендов и интеграцию традиционных орнаментов в современную моду. На 26 июля намечено торжественное закрытие фестиваля.