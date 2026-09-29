В казанском ЦУМе откроется выставка «Мир одной Лисы» Риммы Бассариевой

Фото предоставлено организаторами выставки

В столице Татарстана, в Центре уникального мастерства, откроется выставка «Мир одной Лисы. Сказка, рассказанная шепотом». Рукописную книгу сказок представит художница Римма Бассариева, сообщает пресс-служба казанского ЦУМа.

Художница живет и работает в Париже, ее художественный мир формировался на пересечении нескольких локусов и языков – между Якутией, татарской деревней в Башкортостане, Нижним Новгородом и Францией. Каждая из этих точек связана с определенным моментом ее биографии и с ее особым способом говорить о мире. В начале сентября арт-книгу впервые представили в Париже.

В центре новой выставки – образ «корама юрган», лоскутного одеяла. Оно сшивается из фрагментов: мест, воспоминаний, языков, культурных опытов. Аналогичным образом, по замыслу автора, собирается и сама идентичность. Одной из главных тем при этом становится перевод, который оказывается попыткой перенести семейную память, детские образы и чувство принадлежности из одного времени и культурного контекста в другой.

Этот комплекс представлений Бассариева воплощает в трех сказках на татарском и французском языках. Они написаны каллиграфически и проиллюстрированы вручную. Лиса же становится проводником между ними – связующим звеном между культурами и смыслами.

В ЦУМе также откроется выставка «Грамматика идентичности», на которой свои работы представят современные художники из Казани, Набережных Челнов и Уфы. Через живопись, графику, скульптуру, текстиль, каллиграфию и традиционные ремесленные техники они стремятся раскрыть татарскую культуру, понимая ее как живое и меняющееся высказывание.

Название выставки отсылает к представлению, что у идентичности имеется собственная грамматика. Она складывается из повторяющихся элементов: языка, вещи, материала, орнамента, семейной памяти, религиозной и художественной традиции. Однако каждый новый автор выстраивает из них собственный текст.

Продолжением проекта должна стать «Лаборатория новой татарской культуры», включающая десять встреч, перформансов и мастерских. Художники, режиссеры, дизайнеры и исследователи обсудят, как сегодня трансформируется искусство и что значит создавать новую татарскую культуру.

Выставка будет работать с 2 по 18 октября.