В Казанском цирке во время выступления акробатов лопнул трос – никто не пострадал

Инцидент произошел на вечернем представлении в минувшую пятницу. Во время исполнения номера «Акробаты на встречных качелях» лопнул трос, держащий качели, и в момент приземления артистки качели упали.

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Как сообщают в официальной группе Казанского государственного цирка «ВКонтакте», никто из акробатов, участвующих в номере, не пострадал, все отделались легким испугом.

«В цирке такое случается. Это механизм, это железо, это тросы... Мы всегда ответственно относимся к подготовке оборудования перед работой, вместе с инженером по технике безопасности проверяем каждый болтик, каждую гаечку. У нас есть все необходимые допуски. И в этот раз тщательно проверяли, всё было в порядке. Видимо, это усталость металла. Хорошо, что все обошлось», – рассказал руководитель номера, заслуженный артист России Александр Скоков.