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В казанском цирке стартовала социальная акция «Подвешенный билет»
Казанский цирк запустил социальную акцию «Подвешенный билет». Жители и гости города могут помочь нуждающимся и подарить им возможность сходить на представление. Для этого, покупая билет себе, они должны приобрести купон, который останется в кассе цирка и будет предложен малоимущим жителям.
Билет в цирк может получить, к примеру, одинокая мама с маленьким ребенком, пенсионер или любой другой человек с ограниченными финансовыми возможностями здоровья, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Один человек сможет получить не более трех свободных «подвешенных» билетов. Информация об их наличии будет регулярно обновляться и размещаться около кассы.
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