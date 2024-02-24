В Казанском цирке прошли первые на «Играх будущего» «Битвы роботов»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 24 февраля, в Казанском цирке состоялись первые соревнования суперфинала чемпионата «Битва роботов» в рамках международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

Как анонсировал ранее спортивный директор игр Владислав Ершов, именно эта дисциплина, на его взгляд, должна подарить публике особенно незабываемые эмоции во время просмотра соревнований.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На специально выстроенной арене под куполом цирка сегодня проходили бои роботов, представляющих команды из Индии, Чили, Эквадора, Китая, ОАЭ, Казахстана, Бразилии, Беларуси, Ирана и России.

В своем приветственном слове на церемонии открытия «Битвы роботов» вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов подчеркнул, что подобные соревнования являются важнейшим аспектом развития фиджитал-технологий.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мир движется к цифровому будущему, а через такие мероприятия мы отмечаем, что технологии доступны, они окружают нас», — пояснил чиновник.

В свою очередь руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров отметил, что, несмотря на новизну формата, «Битва роботов» обещает быть одной из самых просматриваемых дисциплин турнира.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Битву роботов», по его словам, транслируют во многих странах, а аудитория чемпионата — «практически весь мир». «Мы счастливы, что „Битва роботов“ стала частью „Игр будущего“. Почему-то иногда мы стыдимся сказать, что в России научились делать шоу мирового класса — а это один из самых классных экспортных товаров! Это шоу увидит весь мир», — с гордостью заявил Столяров.

Всего в казанском цирке 24 февраля состоялось восемь матчей в рамках одной восьмой финала чемпионата «Битва роботов». В четвертьфиналы прошли такие команды, как DS Robotics, Atom, Energy Girls, TBD, Daddy Bots, Inheritors of the Earth, Big Drother и Turbomechatroniki.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Игры будущего» — это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, объединяющий соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх, проходящих в Казани с 19 февраля по 3 марта, принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.

В столице Татарстана 21 февраля состоялась церемония открытия игр. В ней приняли участие Президент РФ Владимир Путин, Раис РТ Рустам Минниханов и лидеры ряда зарубежных государств.