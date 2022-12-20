В Казанском цирке открылась молельная комната для зрителей всех конфессий

В Казанском государственном цирке открыта комната для молитв. Воспользоваться ей могут представители всех конфессий, сообщает пресс-служба цирка.

При необходимости комната может быть разделена на мужскую и женскую половины — это сделано для удобства зрителей-мусульман. Для этого предусмотрена перегородка. В находящемся неподалеку туалете есть все необходимое для совершения омовения.

«Комната для моления расположена в зоне гардероба с правой стороны здания. Найти ее при необходимости помогут все сотрудники цирка», — говорится в сообщении.