В казанском Центре уникального мастерства открылся павильон «Маленькая Якутия»

Казанский ЦУМ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана, в Центре уникального мастерства, сегодня открылся павильон «Маленькая Якутия». В церемонии открытия приняли участие глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев и мэр Якутска Дмитрий Садовников.

«Очень символично, что именно в День народного единства мы делаем этот большой шаг. У Татарстана и Якутии – давняя крепкая дружба. И, несмотря на тысячекилометровые расстояния, мы чувствуем теплоту наших взаимоотношений. Пусть этот павильон работает долгие годы, подтверждая дружбу народов великой России», – заявил Садовников.

Глава Якутска поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за создание условий для открытия павильона. «Мы всегда будем вместе, всегда будем едины. Когда мы едины, мы непобедимы», – выразил уверенность он.

Беляев же в своем приветствии напомнил, что в прошлом, 2025 году в Якутии прошел Федеральный Сабантуй и в том же году было подписано соглашение о побратимстве между Якутском и Нижнекамском.

«Тогда началось наше большое сотрудничество, которое привело к открытию постоянно действующей площадки Якутии в Татарстане. В этом павильоне можно будет познакомиться с богатой культурой этой республики, товарами ручной работы. Сюда будут приезжать специалисты из Якутии и проводить мастер-классы. Хочется, чтобы татарстанцы знали, насколько богата Республика Саха (Якутия) и сколько интересных вещей там производится», – заметил он.

Глава Нижнекамского района также предположил, что этот павильон захотят посетить не только татарстанцы, но и туристы из других регионов России, потому что «культура Якутии заслуживает внимания».

Вице-мэр Казани Гузель Сагитова добавила, что столицы Татарстана и Якутии дружат с 2006 года, «несмотря на тысячи километров и разные часовые пояса». «Мы дружим, ездим друг к другу и обмениваемся опытом. Я думаю, что через этот павильон наши народы станут еще ближе», – подчеркнула она.

Представитель Республики Саха (Якутия) в РТ Рамиль Закиров в свою очередь отметил, что у татарстанцев появилась уникальная возможность познакомиться с самобытной культурой и традициями якутов.