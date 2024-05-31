В казанском Центре генных дерматозов провели детский праздник и осмотрели юных пациентов

В Казани на базе Центра генных дерматозов прошло двухдневное обучающее мероприятие для медицинских работников республики, посвященное редким тяжелым заболеваниям кожи. Проводили занятия ведущие эксперты фонда «Дети-бабочки» и федеральных клиник, сообщили в Минздраве РТ.

В Татарстан приехали руководитель медпрограмм фонда Анастасия Сабитова, педиатр-невролог Елена Белоногова, дерматовенеролог Ольга Орлова и медсестра Лидия Делишевская. Они поделились с коллегами из республики актуальными знаниями о диагностике, наблюдении и ведении пациентов с буллезным эпидермолизом в рамках мультидисциплинарного подхода, рассказали о современных перевязочных средствах и уходе.

Фото: © Минздрав РТ

В рамках практической части обучения прошел мастер-класс по перевязкам и совместные консилиумы, в ходе которых федеральные эксперты совместно с местными врачами осмотрели 16 детей с буллезным эпидермолизом и ихтиозом из Татарстана. Все маленькие пациенты получили консультации по коррекции схем лечения, ухода и питания.

Создание сети региональных Центров генных дерматозов – масштабный проект фонда «Дети-бабочки» при взаимодействии с государственным здравоохранением. Он направлен на обеспечение доступной высококвалифицированной помощи пациентам с тяжелыми генодерматозами по всей стране.

Фото: © Минздрав РТ

В таких центрах формируются мультидисциплинарные команды различных специалистов, так как генетические заболевания кожи часто затрагивают и другие органы. Чтобы врачи обладали самыми современными знаниями, фонд регулярно проводит для них обучающие мероприятия с привлечением ведущих экспертов.

По словам руководителя фонда Алены Куратовой, такая передача экспертизы медикам на местах позволит избежать осложнений, продлить жизнь пациентов, снизить затраты системы здравоохранения и повысить удовлетворенность граждан оказываемой помощью. Это обеспечит реализацию права пациентов с редкими болезнями на получение качественной медицинской помощи по месту жительства мультидисциплинарной командой, без необходимости ездить в федеральные центры.

Фото: © Минздрав РТ

Руководитель казанского Центра генных дерматозов Алсу Нурмеева отметила, что в республике более 40 тысяч пациентов с различными дерматозами. Благодаря ЦГД теперь есть возможность проводить раннюю диагностику, лечение и мониторинг таких больных, а также внедрять телемедицинские технологии для повышения качества помощи.