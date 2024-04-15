В казанском центре дзюдо «Батыр» более ста семей приняли участие в открытой тренировке

фото: Федерация дзюдо РТ

В казанском центре дзюдо «Батыр» более 100 семей из Казани, Зеленодольска и Чистополя приняли участие в открытой тренировке проекта «Дошкольное дзюдо» Федерации дзюдо России.

«Открытые тренировки проекта "Дошкольное дзюдо" для детей и родителей в Татарстане стали доброй традицией и эффективным инструментом развития и популяризации детского массового дзюдо. С каждой тренировкой количество участников растет, сегодня на занятие пришло более 100 семей. Родители не только выполняют с нами упражнения, а уходят в этот занимательный процесс с "головой". Проект "Дошкольное дзюдо" имеет в своем арсенале сотни различных упражнений по общей физической подготовке, акробатике, гимнастике, всевозможные игры и конкурсы, а главное – папы и мамы видят эффективность этих упражнений для растущего организма ребенка, сами участвуют в занятиях, убеждаясь в полезности дзюдо и для себя тоже», — отметил один из координаторов проекта «Дошкольное дзюдо» в РТ, старший тренер команды «Казанские тигры» Руслан Шигабетдинов.

Вместе с родителями на татами вышли дети от 3-х до 6 лет — воспитанники тренеров клубов «Казанские тигры», «Династия» (Зеленодольская школа борьбы) и спортшколы «Батыр» (Чистополь), которые прошли повышение квалификации в образовательном центре «Сириус» и имеющих свидетельство государственного образца на право проведение занятий по общей физической подготовки с элементами дзюдо по программе «Дошкольное дзюдо».

В рамках открытого занятия тренеры вместе с родителями разобрали элементы разминки в движении, стойке и «партере», основы гимнастических упражнений для малышей. Отдельным блоком тренировки стала борьба в игровой форме — дети с родителями поборолись стоя на коленях, где главными целями — были правильное выведение «противника» из равновесия и выполнение самостраховки и группировки при падении на спину и бок, борьба за кусок пояса от кимоно — сидя на коленках отнимая из рук — с целью укрепления пальцев и кистей рук, а также стоя на ногах в игре «хвостик» — на быстроту, ловкость и смекалку.

Завершилось мероприятие эстафетами с призами и фотосессией.

Напомним, проект по преподаванию физической культуры с элементами дзюдо детям с трех до семи лет был организован Федерацией дзюдо России по инициативе первого вице-президента Аркадия Ротенберга, и успешно стартовал в Сочи в 2018 году. Программа разработана с участием профильных специалистов Федерации дзюдо России, Федерального медико-биологического агентства, при поддержке Федеральных и региональных органов исполнительной власти в области физкультуры и спорта.

Уникальность проекта заключается в том, что дети занимаются основами физической подготовки под руководством педагогов-наставников и в игровой форме постигают азы дзюдо с профессиональными тренерами.