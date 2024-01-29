В казанском центре «Батыр» прошла открытая тренировка проекта «Дошкольное дзюдо»

Фото: Федерация дзюдо РТ

В казанском «Батыре» состоялась открытая тренировка команды «Казанские тигры» для участников проекта «Дошкольное дзюдо». В процессе занятия тренеры из Федерации дзюдо Татарстана показали детям и их родителям наиболее часто встречающиеся ошибки в выполнении беговых, разминочных и гимнастических упражнений. Родители смогли выполнить упражнения вместе с детьми.

«Совместная работа с родителями в команде ведется постоянно — даются домашние задания, проводятся открытые уроки, консультации в чатах соцсетей, по телефону и при личных встречах. Сегодня вместе с родителями мы провели „работу над ошибками“ и вовлекли их в тренировочный процесс — папы и мамы сами стали юными дзюдоистами. Этот особенный подход к тренировкам практикуется в проекте „Дошкольное дзюдо“», — рассказал старший тренер «Казанских тигров» Руслан Шигабетдинов.

По его словам, важно, что в рамках проекта дети в силу возраста еще не тренируются для достижения спортивного результата, но через дзюдо могут лучше познать себя и окружающий мир.

«Наша основная цель — сделать родителей нашими коллегами-наставниками дома. Да, есть прекрасный проект „Семья чемпионов“, и он у нас в команде тоже реализуется. Здесь же речь не только о совместных тренировках, а более „личном и персональном“ участии каждого родителя. Мы хотим, чтобы они помогали детям лучше постигать азы физподготовки с элементами дзюдо», — отметил Руслан Шигабетдинов.

Открытая тренировка завершилась «веселыми стартами», а все участники получили призы и красочные плакаты с принципами Кодекса дзюдо, которые заложил основатель этого вида единоборства Дзигоро Кано, – это вежливость, смелость, искренность, честность, скромность, самоконтроль, верность в дружбе, уважение к окружающим.

Проект «Дошкольное дзюдо» по преподаванию физической культуры с элементами дзюдо детям с трех до семи лет был организован Федерацией дзюдо России по инициативе первого вице-президента ФДР Аркадия Ротенберга и успешно стартовал в Сочи в 2018 году. В разработке программы приняли участие специалисты Федерации дзюдо России и Федерального медико-биологического агентства.