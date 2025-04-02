В Казанском Богородицком монастыре отслужат молебен о русском воинстве

Фото: Митрополия Татарстана

В пятницу, 4 апреля, в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря отслужат молебен о русском воинстве. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской митрополии.

Будут возноситься молитвенные прошения о воинах спецоперации, пленненых и без вести пропавших, о бойцах, получивших ранения и вернувшихся с фронта, а также об их родственниках и членах их семей.

После завершения молебна состоится заупокойная лития в память о всех павших воинах. Затем пройдет традиционная встреча-беседа с военнослужащими и их семьями. Военнослужащие и родственники бойцов смогут задать вопросы священнослужителям, а также обратиться за помощью.