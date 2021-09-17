В казанском Азино по программе «Наш двор» за лето благоустроен целый микрорайон

За минувшее лето в Советском районе Казани по республиканской программе «Наш двор» реализован проект комплексного благоустройства. Изменения коснулись дворовой территории домов №120, 122, 124, 126а и 128 по проспекту Победы. Кроме того, на средства спонсоров завершается обновление расположенного рядом сквера «Звездный». Таким образом, положительные изменения в комфортности проживания затронули порядка 12 тысяч жителей.

В ходе работ были заменены и отремонтированы 2 км тепловых сетей, уложен новый асфальт, обустроены детские площадки и зоны отдыха, установлены 68 опор освещения со светодиодными светильниками, оборудованы дополнительные парковочные места, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Кроме того, во дворе высадили 95 новых саженцев, среди которых высокодекоративные яблони, рябины, клены, липы и 180 кустарников. Здесь также обустроена новая контейнерная площадка для раздельного сбора мусора.

Параллельно с работами во дворе проводилось обновление сквера «Звездный». Заложенный в 2021 году, он стал одним из первых благоустроенных общественных пространств в Азино, однако с течением времени перестал отвечать современным требованиям. На сегодня здесь установлена сцена для проведения мероприятий, амфитеатр, скамейки, обновлены дорожки для пешеходов.

В программу «Наш двор» на 2021 год вошли 227 дворовых территорий 430 домов, изменения должны затронуть порядка 110 тыс. жителей города. На эти цели выделено 2,3 млрд рублей.

Работы по благоустройству в текущем году велись в шести общественных пространствах: сквере им. Л. Н.Толстого, парке в ЖК «Салават Купере», зоне отдыха на Чайковых озерах, территории вблизи Голубых озер. Кроме того, продолжается благоустройство набережной озера Нижний Кабан и парка «Черное озеро». Из республиканского бюджета на эти цели выделено 672 млн рублей.