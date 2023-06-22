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На Казанском авиазаводе рассказали, как выйдут на производство десяти Ту-214 в год
Чтобы выйти на производство 10 самолетов Ту-214 в год, Казанский авиационный завод, входящий в ПАО «Туполев», изготовит пять дублеров стапелей. Об этом сообщил журналистам заместитель директора филиала ПАО «Туполев» КАЗ им.С.П.Горбунова по конструированию и технологиям Борис Найшулер.
«В рамках программы должны выйти на 10 самолетов Ту-214 в год. Учитывая темп сборки и пропускную способность стапелей, было определено необходимое количество их дублеров», – сказал спикер.
Каркас фюзеляжа собирается в стапелях из отдельных деталей. Каждый отсек фюзеляжа имеет для сборки панели свой стапель, пояснил Найшулер.
«Есть стапели, которые были изготовлены в момент запуска самолета Ту-214, они 1980-1990 годов. Но есть пять, в которых невозможно 10 самолетов в год собрать, на них и производятся дублеры», – отметил замдиректора.
По его словам, на сегодня из пяти дублеров два уже смонтированы. Три стапеля находятся в разной степени готовности. «Если раньше стапели изготавливали вручную, то сейчас с помощью лазерных трекеров, чтобы была высокая точность и не было отклонений», – подчеркнул он.
Всего на заводе имеется около ста стапелей для сборки самолетов Ту-214. «Те стапели, которые позволяют собрать 10 самолетов в год, им дублеры не изготавливаются», – заключил Найшулер.
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