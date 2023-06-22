На Казанском авиазаводе рассказали, как выйдут на производство десяти Ту-214 в год

Чтобы выйти на производство 10 самолетов Ту-214 в год, Казанский авиационный завод, входящий в ПАО «Туполев», изготовит пять дублеров стапелей. Об этом сообщил журналистам заместитель директора филиала ПАО «Туполев» КАЗ им.С.П.Горбунова по конструированию и технологиям Борис Найшулер.

«В рамках программы должны выйти на 10 самолетов Ту-214 в год. Учитывая темп сборки и пропускную способность стапелей, было определено необходимое количество их дублеров», – сказал спикер.

Каркас фюзеляжа собирается в стапелях из отдельных деталей. Каждый отсек фюзеляжа имеет для сборки панели свой стапель, пояснил Найшулер.

«Есть стапели, которые были изготовлены в момент запуска самолета Ту-214, они 1980-1990 годов. Но есть пять, в которых невозможно 10 самолетов в год собрать, на них и производятся дублеры», – отметил замдиректора.

По его словам, на сегодня из пяти дублеров два уже смонтированы. Три стапеля находятся в разной степени готовности. «Если раньше стапели изготавливали вручную, то сейчас с помощью лазерных трекеров, чтобы была высокая точность и не было отклонений», – подчеркнул он.

Всего на заводе имеется около ста стапелей для сборки самолетов Ту-214. «Те стапели, которые позволяют собрать 10 самолетов в год, им дублеры не изготавливаются», – заключил Найшулер.