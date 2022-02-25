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Сельское хозяйство
25 февраля 2022  20:00
Надежда Гордеева

В Казанском аграрном университете разработают для хозяйств робота – подталкивателя кормов

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В Казанском государственном аграрном университете разрабатывают робота – подталкивателя кормов для животноводческих хозяйств. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал ректор вуза Айрат Валиев.

«На сегодня практически создан прототип. Думаю, что уже летом выйдем на производственную площадку для испытаний», – сообщил руководитель КГАУ.

По словам Валиева, разработкой занимаются студенты под руководством преподавателей.

«Импортные аналоги таких роботов есть, а это будет робот нашей собственной разработки. Соответственно по цене он будет намного доступнее, чем зарубежные аналоги», – подчеркнул он.

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