В Казанском аграрном университете разработают для хозяйств робота – подталкивателя кормов

В Казанском государственном аграрном университете разрабатывают робота – подталкивателя кормов для животноводческих хозяйств. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал ректор вуза Айрат Валиев.

«На сегодня практически создан прототип. Думаю, что уже летом выйдем на производственную площадку для испытаний», – сообщил руководитель КГАУ.

По словам Валиева, разработкой занимаются студенты под руководством преподавателей.

«Импортные аналоги таких роботов есть, а это будет робот нашей собственной разработки. Соответственно по цене он будет намного доступнее, чем зарубежные аналоги», – подчеркнул он.