news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 13 ноября 2025 14:50

В казанском Аграрном университете прошел урок мужества с ветераном СВО

Читайте нас в
Телеграм
В казанском Аграрном университете прошел урок мужества с ветераном СВО
Фото: Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провело урок мужества для студентов факультета лесного хозяйства Казанского государственного аграрного университета.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Герой Нашего Времени. Наследники Победы», который реализуется на грант Раиса республики.

Перед более чем 60 студентами выступил ветеран специальной военной операции Руслан Голубь. Он прошел контрактную службу в Таджикистане, а затем выполнял боевые задачи на Донецком и Запорожском направлениях.

Ветеран поделился со слушателями подробностями службы, сделав акцент на том, как в сложнейших условиях важно сохранять моральную стойкость и высокий боевой дух.

Как отметил активист Казанского отделения МГЕР Линар Арсланов, такие встречи — это не просто рассказы о войне, а важное напоминание о жертвах тех, кто обеспечивает спокойную жизнь в стране.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

12 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025