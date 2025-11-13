В казанском Аграрном университете прошел урок мужества с ветераном СВО

Фото: Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провело урок мужества для студентов факультета лесного хозяйства Казанского государственного аграрного университета.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Герой Нашего Времени. Наследники Победы», который реализуется на грант Раиса республики.

Перед более чем 60 студентами выступил ветеран специальной военной операции Руслан Голубь. Он прошел контрактную службу в Таджикистане, а затем выполнял боевые задачи на Донецком и Запорожском направлениях.

Ветеран поделился со слушателями подробностями службы, сделав акцент на том, как в сложнейших условиях важно сохранять моральную стойкость и высокий боевой дух.

Как отметил активист Казанского отделения МГЕР Линар Арсланов, такие встречи — это не просто рассказы о войне, а важное напоминание о жертвах тех, кто обеспечивает спокойную жизнь в стране.