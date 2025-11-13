В казанском Аграрном университете прошел урок мужества с ветераном СВО
Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провело урок мужества для студентов факультета лесного хозяйства Казанского государственного аграрного университета.
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Герой Нашего Времени. Наследники Победы», который реализуется на грант Раиса республики.
Перед более чем 60 студентами выступил ветеран специальной военной операции Руслан Голубь. Он прошел контрактную службу в Таджикистане, а затем выполнял боевые задачи на Донецком и Запорожском направлениях.
Ветеран поделился со слушателями подробностями службы, сделав акцент на том, как в сложнейших условиях важно сохранять моральную стойкость и высокий боевой дух.
Как отметил активист Казанского отделения МГЕР Линар Арсланов, такие встречи — это не просто рассказы о войне, а важное напоминание о жертвах тех, кто обеспечивает спокойную жизнь в стране.