В казанском аэропорту задерживаются почти 20 рейсов

Сегодня в казанском аэропорту задерживаются 18 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Задерживается рейс в Астрахань – с 08:45 его перенесли на 12:20. Утренние самолеты в Шереметьево вылетят из Казани только в 13:30 и 15:05, в Сочи — в 14:25 вместо 09:50. Рейс в Петербург с 12:05 перенесли на 19:15. Рейс в Нарьян-Мар вылетит в 16:45, а в Уфу — в 18:05.

На прилет задерживаются рейсы из Барнаула, Сочи, Москвы, Антальи, Петербурга, Нарьян-Мара и Астрахани.

С 5 по 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов.

Напомним, что на территории республики с четырех утра действует режим «Беспилотная опасность», однако аэропорты работают в штатном режиме.