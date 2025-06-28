В казанском аэропорту задерживаются несколько рейсов на вылет и прилет. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Самолет в Сочи перенесли с 15.40 на 19:40. Задержался рейс в Грозный, вместо 11.25 самолет «ЮТэйр» должен взлететь только в 17.05. Рейс в Сургут перенесен с 19.05 28 июня на 00.15 29 июня. Остальные вылеты, судя по онлайн-табло, либо лишь незначительно отклонились от расписания, либо запланированы на изначальное время.

С чем связаны задержки, пока неизвестно.