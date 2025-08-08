news_header_top
Происшествия 8 августа 2025 17:20

В казанском аэропорту задерживается авиарейс в Санья

Рейс SU863 авиакомпании «Аэрофлот», направляющийся из китайского города Санья в Казань, прибудет в столицу Татарстана с пятичасовой задержкой. Об этом следует из данных онлайн-табло аэропорта Казани.

Изначально посадку планировали на 13:20, но обновленное расписание указывает на ожидаемое прибытие не раньше 18:25.

Обратный рейс также перенесли: отправление из Казани состоится не в запланированные 17:25, а в 19:55 — задержка составит два с половиной часа.

