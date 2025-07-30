В казанском аэропорту задержали троих жителей РТ с незадекларированными электроприборами

Фото: Пресс-служба Татарстанской таможни

В казанском аэропорту трое пассажиров рейса из Шанхая пытались пройти таможню с незадекларированными товарами: электроприборами, датчиками, измерительными инструментами и лазерным анализатором металлов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Все трое признались, что купили товары по просьбе третьих лиц. За нарушение таможенного законодательства против каждого возбуждено дело об административном правонарушении.

Товары изъяты, ведется расследование.

«Пересечение таможенной границы – это юридически значимый акт. И прежде чем соглашаться на предложения третьего лица что-либо привезти из-за рубежа, необходимо ознакомиться с таможенными правилами. Иначе последствия могут быть плачевными», – напомнил начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Максим Верендеев.