В казанском аэропорту задержали курьера с деньгами обманутой нижнекамки

В аэропорту Казани нижнекамские полицейские задержали молодого человека, который забрал у пенсионерки все накопления.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 65-летней пенсионерке поступил звонок от неизвестного номера. Голос в трубке представился внучкой пенсионерки, которая стала виновницей ДТП. Чтобы избежать наказания, ей срочно требуются деньги.

Испугавшись, взволнованная пенсионерка согласилась выполнить просьбу «внучки» и передала курьеру 140 тыс. рублей. После случившегося потерпевшая связалась с родственниками и поняла, что стала жертвой мошенников.

Полицейские задержали курьера по «горячим следам». Им оказался 20 – летний житель Нижегородской области.

Он рассказал, что нашел незаконную подработку в одном из мессенджеров. Работа заключалась в том, чтобы забирать денежные средства у пожилых граждан и переводить их на счета мошенников. Получив деньги пенсионерки, молодой человек решил оставить всю сумму себе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.