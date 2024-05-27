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В казанском аэропорту задержали курьера с деньгами обманутой нижнекамки
В аэропорту Казани нижнекамские полицейские задержали молодого человека, который забрал у пенсионерки все накопления.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 65-летней пенсионерке поступил звонок от неизвестного номера. Голос в трубке представился внучкой пенсионерки, которая стала виновницей ДТП. Чтобы избежать наказания, ей срочно требуются деньги.
Испугавшись, взволнованная пенсионерка согласилась выполнить просьбу «внучки» и передала курьеру 140 тыс. рублей. После случившегося потерпевшая связалась с родственниками и поняла, что стала жертвой мошенников.
Полицейские задержали курьера по «горячим следам». Им оказался 20 – летний житель Нижегородской области.
Он рассказал, что нашел незаконную подработку в одном из мессенджеров. Работа заключалась в том, чтобы забирать денежные средства у пожилых граждан и переводить их на счета мошенников. Получив деньги пенсионерки, молодой человек решил оставить всю сумму себе.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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