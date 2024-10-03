В казанском аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту Казани с 6 утра начали действовать временные ограничения.

Как сообщили в Росавиации, аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Вылетевшие самолеты отправляются на запасные аэродромы.

Режим «Ковер» введен, предварительно, из-за угрозы атаки беспилотников.

Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.