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Происшествия 3 октября 2024 08:49

В казанском аэропорту ввели временные ограничения

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В аэропорту Казани с 6 утра начали действовать временные ограничения.

Как сообщили в Росавиации, аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Вылетевшие самолеты отправляются на запасные аэродромы.

Режим «Ковер» введен, предварительно, из-за угрозы атаки беспилотников.

Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.

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