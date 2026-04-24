В казанском аэропорту у мужчины изъяли 63 кг незаконно ввозимых автозапчастей

В аэропорту Казани у одного из пассажиров изъяли 63 килограмма автозапчастей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни.

Мужчина прилетел в аэропорт международным рейсом и вез с собой автозапчасти, которые необходимо декларировать. Несмотря на это, он решил пройти по зеленому коридору. При проверке таможенники обнаружили у мужчины 149 различных запчастей, таких как свечи зажигания, масляные и воздушные фильтры, датчики давления и температуры, а также другие комплектующие.

Как рассказал сотрудникам таможни сам мужчина, он владеет несколькими грузовыми машинами, трактором и кроссовером и ввозил запчасти для личного пользования. О том, что детали надо декларировать, он не знал.

«В соответствии с действующим законодательством, товары, перемещаемые через границу в объемах, превышающих нормы для личного пользования, подлежат обязательному письменному декларированию. Незнание, как известно, не освобождает от ответственности, и результатом необдуманного действия гражданина стало возбуждение в отношении него дела об административном правонарушении», – отметил начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Максим Верендеев.

В настоящий момент ведется разбирательство. Автозапчасти у мужчины изъяли.