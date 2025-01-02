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Казанский аэропорт снял ограничение на прием и выпуск самолетов
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В аэропорту Казани в пять утра сняли временные ограничения на полеты.
Как сообщает Росавиация, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
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