В Казанском аэропорту построят вторую очередь отеля

Строительство второй очереди отеля рядом с аэропортом планируется в Казани. Такой проект был одобрен сегодня инвестиционным советом Татарстана под предводительством Раиса республики Рустама Минниханова.

Как отметила руководитель агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, предварительно ожидается 130 номеров в новом здании. Однако, по ее словам, Рустам Минниханов поручил рассмотреть возможность увеличения номерного фонда из-за высокой загрузки отеля, особенно в дни крупных мероприятий в Казань Экспо.

Генеральный директор «KravtGroup» Валерий Кравцун сказал, что будут рассматривать два варианта: расширение проекта либо планирование третьей очереди. Точных сроков окончания строительства пока нет, но он отметил, что закончить новый отель хотелось бы примерно в то же время, когда закончится строительство третьего терминала в аэропорту.

«Это логично, что с увеличением турпотока вырастет и номерной фонд», – заявил Кравцун.

Напомним, что недавно стало известно о строительстве нового терминала международного аэропорта Казани, который потребует инвестиций в размере 20 млрд рублей. Закончить его планируется до конца 2026 года.