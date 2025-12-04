В казанском аэропорту поймали мужчину с большой партией одежды из Узбекистана

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

В аэропорту Казани задержали мужчину, который прилетел из Узбекистана и пытался провезти без декларации большую партию одежды.

В его багаже нашли 53 женских национальных костюма и 20 рулонов ярких тканей. Вес всей сумки составил 16 кг. Мужчина шел через «зеленый коридор», который предназначен для пассажиров без товаров для продажи.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни, 37-летний пассажир объяснил, что везет вещи по просьбе знакомого для передачи другой женщине. Он сказал, что не знал о необходимости заполнять декларацию на такой крупный товар.

Теперь на него завели административное дело за попытку провезти товар без оформления. Всю одежду и ткани изъяли.