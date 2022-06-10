В казанском аэропорту открылась фотовыставка, посвященная праздникам народов России

Ко Дню России в международном аэропорту Казани открылась фотовыставка, посвященная национальным праздникам населяющих страну народов. Она будет работать до 22 июня.

«Эта выставка в деталях показывает, несколько интересна и разнообразна наша Родина. В России проживают 193 национальности, а в Татарстане — 173. Фотоработы отражают быт, традиции, культуру [этих народов]. Наша общая задача —их сохранить и передать другим поколениям», — отметил начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин.

На фотовыставке представлены работы — победители конкурса «Национальные праздники народов России» с 2014 по 2021 год, представляющие разные регионы страны. Сейчас уже стартовал новый конкурс, сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Скоро мы будем отмечать День России. Цель этой выставки — показать во всем многообразии единство нашей страны, число народов, которые в ней живут и могут проявлять свои особенности. На фотовыставке зрители могут увидеть, сколько разных народов считают Россию своим домом», — заметил Салимгараев.

По его словам, в конкурсе «Национальные праздники народов России» участвует множество людей из различных уголков РФ. В аэропорту представлена усеченная часть выставки, а полностью она будет показана на Днях Татарстана в Якутии в конце июня.

На торжественной церемонии открытия фотовыставки состоялось небольшое представление с татарскими танцами и русскими песнями. Сегодня экспонаты находятся на первом этаже здания аэропорта, но позднее их перенесут в зону прилета.