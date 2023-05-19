В Казанском аэропорту началась трансляция фото и писем жен участников СВО

В Казанском аэропорту им. Г. Тукая началась трансляция фотографий проекта «Жены героев». Портреты нескольких десятков женщин, чьи мужья защищают Родину в зоне спецоперации, и строки из их писем появляются на информационных экранах авиарейсов, сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Как отметили в ведомстве, с начала проекта галерея портретов увеличилась в два раза, а число участниц — до сотни.

«Через проект, мы жены героев, выражаем любовь и поддержку. Основная идея — фотография любящей жены в кителе супруга, а рядом трогательные строчки из писем, адресованных мужу в тяжёлое для нас время расставания и ожидания... Это проникновенные строки о силе духа, воле и искренней любви. За каждым воином стоит сильная женщина — жена Героя!» — заявила куратор проекта в республике Оксана Бородина.

Она добавила, что участницы проекта развернули активную работу для помощи мужьям: плетут маскировочные сети, шьют спецодежду, проводят мастер-классы и экскурсии для школьников.

Первая выставка проекта была открыта в ЦУ им. С.Сайдашева во время концерта, организованного к годовщине начала СВО. Затем она выставлялась в Казанской Ратуше, в Присутственных местах Казанского Кремля и освещалась в республиканских и федеральных СМИ.

Как отметили в Министерстве культуры Татарстана, уникальный проект «Жены героев» развивается по всей стране. Ожидается, что организаторы выпустят альбом с фотографиями участниц.

Идея фотопроекта «Жена героя» зародилась в Самарской области по инициативе Екатерины Колотовкиной — жены командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина. Патриотическую инициативу высоко оценил президент России Владимир Путин. Проект получил федеральный масштаб.