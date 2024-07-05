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В казанском аэропорту буксир-толкач столкнулся с самолетом, проводится проверка
В аэропорту «Казань» имени Г.Тукая при буксировке самолета, готовившегося к вылету в Анталью, произошло столкновение толкача аэропортовых служб и воздушного судна. В результате инцидента следователи начали проверку. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.
«В аэропорту Казани при маневрировании со стоянки буксиром-толкачом самолета, готовящегося к выполнению рейса № SU 794 сообщением Казань - Анталья (авиакомпания “Аэрофлот”), допущено столкновение толкача с самолетом по технической причине. Обстоятельства выясняются», – заявили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Самолет получил повреждение фюзеляжа. Пострадавших нет.
Пассажиры находятся в здании аэропорта и ожидают вылета по маршруту на резервном воздушном судне.
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