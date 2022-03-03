В казанской художественной галерее «Дали» откроется выставка «Цветы мира»

4 марта в казанской художественной галерее «Дали» состоится открытие выставки «Цветы мира», которую представят мастера кисти Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ.

«Весна и цветы — неизменные спутники мира планеты Земля. Именно цветам накануне Международного женского дня посвящена новая выставка», — поделилась с «Татар-информом» председатель Казанского отделения ПСХ СНГ Лада Аюдаг, которая также представит свои работы на выставке.

Помимо этого, гости экспозиции увидят на картинах хрупкую и нежную красоту цветов Людмилы Симоновой, членов Совета отделения — Тани Тэнчъ и Марины Абрамовой, члена Союза дизайнеров РФ — Ирины Красновой-Волгиной, художницы Риммы Равиловой, художника, члена Союза Российских писателей Натана Солодухо. Своеобразным видением темы отличаются работы художницы Надии Голощаповой из Ижевска. Одна из картин написана по стихотворению Лады Аюдаг «Я была во всех ущельях, ибо — ветер...»

На презентации со своими стихами выступят Елена Черняева, Лада Аюдаг, Натан Солодухо. Начало запланировано на 16.00.

Выставка открыта для свободного посещения с 5 марта.