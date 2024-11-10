В казанской Вишневке появится центр врача общей практики

В казанском поселке Вишневка, а также в микрорайоне Урсала Альметьевска построят центры врачей общей практики. Выполнить работы планируют до 1 декабря следующего года, следует из тендера на портале госзакупок.

Стоимость работ составит более 193 млн рублей. В комплекс входит проведение строительно-монтажных работ, а также установка и монтаж оборудования.

Средства на строительство выделят из бюджетов России и Татарстана. Заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление РТ.