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Экономика 10 ноября 2024 06:00

В казанской Вишневке появится центр врача общей практики

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В казанском поселке Вишневка, а также в микрорайоне Урсала Альметьевска построят центры врачей общей практики. Выполнить работы планируют до 1 декабря следующего года, следует из тендера на портале госзакупок.

Стоимость работ составит более 193 млн рублей. В комплекс входит проведение строительно-монтажных работ, а также установка и монтаж оборудования.

Средства на строительство выделят из бюджетов России и Татарстана. Заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

#Строительство #медицина
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