В казанской школе сработала пожарная сигнализация, идет эвакуация

Сегодня около трех часов дня по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в казанской школе №183 на улице Минской сработала пожарная сигнализация. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место сразу же прибыли пожарные. Администрация школы выводит всех учащихся и педагогов из здания. Всего эвакуировали 1200 детей и 116 взрослых. Никто не пострадал.

Предварительно, на втором этаже произошло короткое замыкание смартфона. Самого возгорания не было.