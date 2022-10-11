news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
11 октября 2022  15:19
Павел Климчак

В казанской школе сработала пожарная сигнализация, идет эвакуация

news_top_970_100

Сегодня около трех часов дня по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в казанской школе №183 на улице Минской сработала пожарная сигнализация. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место сразу же прибыли пожарные. Администрация школы выводит всех учащихся и педагогов из здания. Всего эвакуировали 1200 детей и 116 взрослых. Никто не пострадал.

Предварительно, на втором этаже произошло короткое замыкание смартфона. Самого возгорания не было.

#сработала пожарная сигнализация #Школа
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100