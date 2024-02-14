В казанской школе прокомментировали инцидент с мужчиной и винтовкой

Исполняющая обязанности (ИО) директора средней русско-татарской общеобразовательной школы № 57 Кировского района столицы РТ Эльвира Панарина заявила, что правоохранители приехали на место через пять-семь минут после звонка и быстро обошли территорию.

«Школа работает в штатном режиме, сегодня в 9-х классах проходит итоговое собеседование, все идет по графику. Среди детей не было паники, учебный процесс не прерывался. Согласно инструкции, мы заблокировали все двери, черный вход, главный вход», — поделилась она с ГТРК Татарстан.

Напомним, недавно рядом с данным общеобразовательным учреждением увидели мужчину с винтовкой в руках. Позже его задержали. Выяснилось, что гражданин шел в лес, где хотел пострелять из пневматической винтовки. Правоохранители выяснили, что никакой опасности он не представляет. После профилактической беседы мужчину отпустили.