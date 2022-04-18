В казанской школе оборудуют «умную» спортплощадку за 33 млн рублей

В казанской школе №49 появится «умная» спортивная площадка за 33,3 млн рублей, оборудованная современным спортивно-технологическим оборудованием. Соответствующий тендер опубликован на сайте гоззакупок.

Рабочим предстоит оборудовать футбольную и баскетбольную площадки с местами для зрителей, силовые тренажеры, двухуровневый рукоход, параллельные брусья и комплекс с канатом, кольцами и шведской стенкой.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана. Он будет принимать заявки от подрядчиков до 26 апреля этого года, а 28 апреля будет определен победитель. Работы будут завершены до 1 августа этого года. Средства на постройку будут направлены из федерального и республиканского бюджетов.