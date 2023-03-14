В казанской школе №49 появятся спортзал и оздоровительный комплекс для детей с ОВЗ

В школе №49 Советского района Казани строятся новый корпус со спортзалом и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Они будут адаптированы для детей ОВЗ, сообщает мэрия столицы РТ.

Как рассказал мэр Казани Ильсур Метшин, в школе №49 создается настоящий инклюзивный кластер. Так, в прошлом году здесь уже открылись мастерские для мальчиков, досуговый центр «МастерОК».

К настоящему моменту строительство завершено на 25%. К работе привлечено 20 человек, а на некоторых участках трудятся до 35–40 специалистов. Рабочие вынесли инженерные сети, обустроили фундамент, кровлю и стены, а сейчас занимаются отделкой фасада. После потепления они приступят к укладке пола.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Как рассказал глава Управления капитального строительства и реконструкции Исполкома Казани Марат Самигулин, тренажеры для будущего спортзала еще не закуплены. «В прошлом году мы открыли спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья у мечети „Ярдэм“. Нужно узнать, какие снаряды пользуются популярностью, каковы особенности тренировок и новый заказ оборудования сделать с учетом этого опыта», — объяснил он.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории школы строится по федеральной программе «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Ожидается, что его смогут одновременно посещать до 100 человек. Работы находятся на финальной стадии — 90%.

«К новому учебному году планируем завершить строительство. Эта работа в городе будет продолжена», — заметил Метшин, говоря о будущем спортивном кластере в районе.

Мэр добавил, что в пустующем здании можно разместить мастерские для девочек, которые дополнят ранее сданные помещения для мальчиков.