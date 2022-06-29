В казанской школе №49 появится спортивная площадка за 27,6 млн рублей

На территории казанской школы №49 появится спортивная площадка, на строительство которой из бюджета Татарстана направят 27,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, на территории образовательного учреждения появятся футбольное поле, беговые дорожки и площадка для воркаута с резиновым покрытием, а также водоотводные лотки. Кроме того, рабочие благоустроят площадку, засеяв свободные пространства газоном, и установят заградительную сетку.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который будет принимать заявки на участие в тендере до 6 июля этого года, а 8 июля будет определен подрядчик. Ему предстоит закончить все работы до 30 ноября 2022 года.