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Ру Тат
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Строительство
29 июня 2022  17:22
Александр Хевронин

В казанской школе №49 появится спортивная площадка за 27,6 млн рублей

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На территории казанской школы №49 появится спортивная площадка, на строительство которой из бюджета Татарстана направят 27,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, на территории образовательного учреждения появятся футбольное поле, беговые дорожки и площадка для воркаута с резиновым покрытием, а также водоотводные лотки. Кроме того, рабочие благоустроят площадку, засеяв свободные пространства газоном, и установят заградительную сетку.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который будет принимать заявки на участие в тендере до 6 июля этого года, а 8 июля будет определен подрядчик. Ему предстоит закончить все работы до 30 ноября 2022 года.

#госзакупки #Казань #спортивная площадка #Школа
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